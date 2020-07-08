В Украине может быть еще 100 тыс. больных COVID-19, которых "не нашли", – Ляшко

В Украине может быть около 150 тысяч человек, заболевших коронавирусом – в три раза больше, чем подтверждено официально.

Об этом в интервью ВВС рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко, подчеркнув, что при этом никаких манипуляций со статистикой в Украине нет.

"Мы показывали свой анализ в презентации, которую делали совместно с Киевской школой экономики, мы в среднем обнаруживаем около 35% больных", – сообщил он.

На вопрос о том, что на самом деле в Украине может быть 150 тысяч больных COVID-19, Ляшко ответил: "Да, это математическое моделирование, это показывает".

По состоянию на утро вторника, 7 июля, в Украине официально подтверждены 49 607 случаев коронавирусной инфекции. Из них 564 обнаружены за прошедшие сутки.

Как писал OBOZREVATEL, Минздрав готовится к "худшему варианту" с эпидемией коронавируса в Украине, чтобы осенью действовать максимально эффективно.