В Украине может быть более миллиона зараженных COVID-19, - инфекционист

Количество инфицированных коронавирусом в Украине может превышать миллион человек.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал врач-инфекционист Юрий Жигарев. "Я не удивлюсь, если их в Украине миллион и даже больше – тех, кто заразились и имеют иммунитет", – сказал он.

По словам медика, в контексте статистики COVID-19 следует различать количество инфицированных и количество тех, кто заболели. Он пояснил, что бессимптомное течение коронавируса фактически можно назвать инфицированием. "Человек заразился, у него выработался иммунный ответ, но он может не иметь абсолютно никаких симптомов и чувствовать себя вполне нормально", – сказал Жигарев.

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По его словам, определить количество лиц этой категории трудно, поскольку они не обращаются за помощью. Вместе с тем статистика больных в целом соответствует действительности. "Практически все больные нам известны, потому что понятно, если у человека есть симптомы, он так или иначе обращается к врачу и подпадает под эту статистику", – пояснил врач.

Как писал OBOZREVATEL, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что передача коронавируса от человека без симптомов к здоровому человека происходит очень редко.