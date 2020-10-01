В Украине может быть 9 тыс. новых случаев COVID-19 ежедневно, – представитель ВОЗ

В Украине уже в ближайшие месяцы количество больных коронавирусной инфекцией значительно возрастет – в частности, может колебаться от 7 до 9 тысяч случаев в день.

Об этом заявил руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт. Прогнозом он поделился в интервью "Суспільному".

"В ближайшие месяцы мы ожидаем, что количество случаев превысит 5000, и может составлять от 7 до 9000 в день. В этом же контексте также наблюдаем все больше случаев в Европе", – пояснил специалист.

По его словам, это происходит во всех странах, ведь болезнь пока не искоренили. В Украине же до сих пор наблюдается передача вируса в сообществах.

"Мы не сузили передачу в кластерном распространении (через социальные связи – семья, класс в школе, работники одного отдела и т.д.), к которому идет много стран Европы", – подчеркнул он.

В настоящее время каждый третий человек в мире не соблюдает социальную дистанцию, когда посещает массовые мероприятия, – Хабихт

Хабихт отметил, мол, если в Украине действительно будут фиксировать более 9000 случаев заражений коронавирусом в сутки, то это вызовет еще большее беспокойство.

Он напомнил: по данным исследований ВОЗ, в условиях пандемии только каждый четвертый человек в мире регулярно моет руки и каждый третий – не придерживается социальной дистанции, когда посещает различные массовые мероприятия.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 1 октября в Украине официально подтверждены 213 028 случаев коронавирусной инфекции. Из них 4069 – выявлены за минувшие сутки, что стало новым рекордом по суточному приросту. От COVID-19 в стране умерли 4193 человека, 94 443 пациента полностью побороли болезнь.