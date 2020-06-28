В Украине COVID-19 могут болеть уже 400 тыс., осенью к коронавирусу добавится грипп, – эпидемиолог

Рост заболеваемости коронавирусом после ослабления карантина в Украине был прогнозируем. Тестирование на COVID -19 проводится в недостаточном объеме и в неправильные сроки. В стране может быть порядка 400 тысяч зараженных.

Вторая волна ожидается осенью, ее главная опасность - соединение нескольких респираторных инфекций, в том числе и гриппа. Возможно, понадобится более мощная госпитальная база, что приведет к серьезной нагрузке на систему здравоохранения.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказала врач-эпидемиолог Людмила Мухарская.

– Мы видим, что сейчас растет количество выявленных инфицированных. Украинцы стали чувствовать себя свободнее, выйдя из карантина, хотя он и продолжается. Также вдвое увеличили количество тестов, соответственно, и выявлений. Какая причина на самом деле?

– И та, и другая причина имеют место в данной ситуации. Действительно, количество тестирований значительно увеличилось. Конечно, если мы больше тестируем, будем выявлять больше больных.

Но все-таки мне кажется, что большую роль играет прекращение некоторых ограничительных мероприятий. Потому что карантин есть, он продлен более чем на месяц, это основное. Конечно, люди активно общаются, пользуются услугами, которые предоставляют открывшиеся заведения, общественным транспортом, в больших городах – метро.

Конечно, это привело к тому, что заболеваемость растет.

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Кстати, это было прогнозируемо: больше контактов – больше возможностей инфицироваться. Число потенциально зараженных людей также увеличивается.

Но ответственность в такой ситуации значительно возрастает. И не просто рядовых граждан, которые должны выполнять определенные рекомендации. Тут важна серьезность объектов хозяйствования, которым сегодня разрешено открываться.

Мы видим, что, к сожалению, далеко не все придерживаются этих необходимых условий, которые введены на время карантина.

Не все придерживаются условий, которые введены на время карантина

– Важный момент. Мы вдвое увеличили количество тестов и вдвое возросла статистика. Если увеличим втрое или вчетверо, может ли так же вырасти и статистика?

– Конечно, количество выявленных больных возрастет. Мы говорим о подтверждённых случаях. Их может быть значительно больше. Но мы не всех тестируем.

– Сколько украинцев могут быть потенциально больными?

– Я думаю, что сегодня никто не даст даже приблизительного ответа на этот вопрос. Мы тестируем людей, но только тех, которые имеют определенные симптомы, просто подтверждаем или опровергаем диагноз.

На мой взгляд, мы недостаточно тестируем контактных людей. Только тех, которые непосредственно общались с больными. Но есть контакты первого, второго, третьего уровней. Например, люди еще 2 месяца назад приехали из стран, где очень активно распространялся вирус, пошли на самоизоляцию, то есть в свои семьи. Конечно, контакт был очень тесный, а дальше – соседи, сотрудники и т.д.

Эти цепочки, которые возникают, не всегда тестируются.

– Они не исследованы.

– Да, не исследованы.

– Почему тесты проводятся через две недели после контакта с больным?

– Такая норма в приказе Министерства здравоохранения. Кстати, у меня тоже есть вопросы к этому, потому что тестировать контактных нужно в очень ранние сроки. Быстрое выявление и изоляция – это основа прекращения эпидемиологической цепочки.

Но те, кто писали этот приказ, размышляли таким образом: человек, если он инфицировался, заболеет не в первый день, но если заболеет, будет тестироваться как больной, а не как контактный.

– Но ведь он может увеличивать количество этих цепочек.

– Да. Эти 14 дней человек гуляет, не знает, что инфицирован, что носитель вируса, поэтому такие контакты дают цепочки, о которых я говорила.

Я считаю, что тестировать нужно как можно раньше. И не только тех, которые непосредственно контактировали с больным. Нужно расширять круг контактных лиц, определять группы, в том числе профессиональные.

Сегодня мы тестируем медиков – это действительно профессиональная группа, а также работников правоохранительных органов. Но есть много людей из сервисных учреждений, торговой сети.

Тестировать на коронавирус нужно как можно раньше

– Если я не ошибаюсь, их обязали проходить тест раз в месяц.

– Да, сейчас это только в Киеве, насколько я понимаю. Ресторанный бизнес обязывают это делать, а летние площадки там работают только месяц. Но торговые сети, большие продуктовые магазины, открыты все время. Кассиры или продавцы постоянно контактируют с людьми, но их не тестируют.

Нужно определить группы риска, например, люди с хроническими заболеваниями или определенного возраста. Их также можно постоянно тестировать.

– Вы говорите, не ждать 2 недели, делать как можно раньше. Когда делать тесты?

– Смотря каким способом. Мы знаем, что есть метод на определение вируса – полимеразная цепная реакция. Его можно делать через несколько дней после контакта. Есть тесты на антитела – с 5-6 дня. Если мы будем определять антитела класса М, которые говорят о том, что у человека идет острый процесс, их также можно делать с 5-6-7 дня.

– Мы на плато или это начало второй волны?

– Когда говорили о второй волне, то речь шла о том, что, возможно, она начнется осенью. Это связывали с тем, что COVID-19 – одно из респираторных заболеваний. Их возбудители начинают активно циркулировать осенью.

Что произошло? Мы ввели карантин очень рано, и это правильно. Мы не дали одновременно заболеть большому количеству людей, карантин растянул их во времени. Заболеет то же число, но не одновременно, а за более долгий период.

Но затем меры ослабили, люди начали выходить, общаться, и мы видим, что сейчас заболеваемость растет, но не пиково, значительно. Все-таки у нас нет агрессивной нагрузки на систему здравоохранения. Больницы справляются с этой ситуацией. Нам удалось развернуть систему тестирования.

– Мы выиграли два месяца, но не проиграем ли мы за этот месяц таким недобросовестным отношением к карантину? Не приведет ли это к тому, что большинство больниц будут переполнены?

– Риск есть. Но это уже зависит от нас, от поведения и некоторых вещей.

Я бы разделила ситуацию. Нужно обратиться к людям, рядовым гражданам, которые должны иметь ответственность и придерживаться рекомендуемых мер. Их немного – дистанция, маски, гигиена рук.

Кроме того, и собственникам заведений, которым на сегодня уже разрешено работать, следует придерживаться временных инструкций. Там изложены все аспекты и условия.

Они тне сложные, надо просто применять и реально контролировать. Опять-таки дистанция, маски и гигиена рук. Но я бы еще добавила проветривание, потому что это очень важный противоэпидемический элемент, который не позволяет воздуху в ограниченном помещении накапливать вирус.

Осенью будет соединение нескольких респираторных инфекций

– Остается ли опасность второй волны – резкого увеличения количества больных – на осень?

– Конечно, эта опасность сохраняется на осень. Мы четко должны понимать, что живем не в эпидемии в Украине, а во всемирной ситуации, которая называется пандемия. Многое зависит также и от других стран. Мы же полностью не закрылись и ситуация развивается.

Опасность осенью состоит и в том, что будет соединение нескольких респираторных инфекций. Начнется грипп, другие острые вирусные инфекции, – они приходят каждый год. На это может наложиться и циркуляция коронавируса.

Возможно, понадобится более мощная госпитальная база, потому что нужно будет отправлять в больницы не только с COVID-19, но и с гриппом и другими острыми респираторными инфекциями.

– Это может быть двойной или даже тройной удар по украинской медицинской системе?

– Да, это может быть более мощный удар, но в принципе профилактика и противоэпидемические меры практически одинаковые. Если мы будем делать все, что нужно, чтобы не инфицироваться коронавирусом, то именно это поможет не заразиться другими респираторными вирусными инфекциями, в том числе и гриппом.

Но относительно гриппа есть одна профилактическая мера, которая практически стопроцентно может защитить граждан – прививка.

В сентябре или октябре нужно думать об этом. По крайней мере, определенные группы, категории людей, которые находятся в зоне риска, необходимо вакцинировать.

– Насколько велик риск, что 1 сентября школьники начнут учиться онлайн?

– Я думаю, что на этот вопрос сегодня вам никто не ответит. Пока видим, что заболеваемость на спад не идет. Возможно, через месяц изменится динамика и тогда можно будет говорить, что нас ждет осенью.

– С таким количеством больных можно разрешать посещать школу?

– Давайте посмотрим на ситуацию с другой стороны. У нас на сегодня введен адаптивный карантин. Это значит, что в регионах ситуация разная сегодня. Она может отличаться в августе и сентябре.

Поэтому в каких-то регионах показатели дадут возможность детям идти в школу, учиться оффлайн, а в каких-то – нет.

– Как долго коронавирус будет донимать людей? ВОЗ говорит, что это на десятки лет.

– Вирус новый. Он продолжает быть новым, потому что многое еще неизвестно.

– Мы можем сказать: COVID -19 – это сезонная история наподобие гриппа, или это, скажем, как ветрянка – один раз переболел, иммунитет создался и дальше не заболеешь.

– Из того, что я вижу сегодня, это, скорее, все-таки как грипп. Но все равно отдельное заболевание, его нельзя сравнивать. Потому что практически все население планеты переболело гриппом.

Чтобы понять, как поведет себя коронавирус, надо посмотреть на ситуацию, когда переболеет хотя бы 50% населения всей планеты. Будет ли он сезонным заболеванием или уйдет в никуда, как его "старший брат" – SARS-Cov20.

– Почему? Его победили?

– Это особенности самого вируса. Сегодня говорят, что SARS-Cov20 будет с нами постоянно, потому что он циркулирует достаточное количество времени и очень активно, многие уже переболели.

Поэтому, скорее всего, он будет уже человеческим вирусом, может стать обычным респираторным вирусным заболеванием. Их существует порядка 200.

Окончательная судьба COVID-19 еще не определена. Его особенности недостаточно изучены, чтобы делать какие-то выводы.

– Вы сказали, что как минимум половина населения планеты должна переболеть. Если отталкиваться от того, что сейчас 9 миллионов подхватили коронавирус, это приблизительно 1% за полгода. Значит должно пройти лет 25?

– 9 миллионов – это те люди, которые лабораторно подтверждены. Это не значит, что столько переболело. Я думаю, что на два эту цифру можно умножить.

– А если в Украине около 40 тысяч больных?

– Примерно на 10 эту цифру можно умножать.

– То есть почти 400 тысяч населения страны могут быть больны?

– Есть такие прогнозы, математические модели, которые об этом тоже говорят. Но все-таки активизация процесса у нас не такая агрессивная, как в некоторых странах.

– То есть, если 400 тысяч украинцев уже с коронавирусом, и их он особенно не беспокоит, значит проходит в бессимптомной форме?

– 80% инфицированных людей переносят заболевание в легкой или даже бессимптомной форме.

– Что такое легкая форма?

– Например, человек потерял возможность чувствовать вкус. Без температуры, без кашля.

– Если бессимптомно, то пневмонии тоже, скорее всего, нет?

– Скорее всего, нет. Но если человек точно знает, что у него был контакт с больным, может обратиться к своему семейному врачу. Каких-то незначительных симптомов он мог не заметить, но нужно обратиться и сказать: "Я знаю, что контактировал, что мне делать?" И врач предложит пройти какое-то обследование.