Мошенники устроили спам-рассылку от имени "Укрпочты": как не попасться на уловку

Анна Паскевич Общество 00:30, 6.12.2020 Обновлено: 00:35, 6.12.2020

В Укрпочте сообщили о мошенниках, которые от имени организации рассылают электронные письма с требованием заплатить пошлину в размере 2,15 гривны.

Сообщение с предостережением опубликовал на своей странице в Facebook генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский. По его словам, цель мошенников – собрать не 2,15 гривны, а номера кредитных карт украинцев для последующих списаний.

"Ни в коем случае не нажимайте на ссылку и не давайте номер Вашей карты", – призвал глава компании.

Как сообщил Смелянский, Укрпочта не делает подобных рассылок, более того, e-mail-адресов клиентов нет в базе организации. Он заверил, что компания делает все возможное, чтобы установить мошенников и предотвратить потери украинцев.

Такие e-mail присылают украинцам мошенники
Игорь Смелянский / Facebook
Смелянский заверил, что Укрпочта делает все возможное, чтобы установить мошенников
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