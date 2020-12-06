Мошенники устроили спам-рассылку от имени "Укрпочты": как не попасться на уловку

В Укрпочте сообщили о мошенниках, которые от имени организации рассылают электронные письма с требованием заплатить пошлину в размере 2,15 гривны.

Сообщение с предостережением опубликовал на своей странице в Facebook генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский. По его словам, цель мошенников – собрать не 2,15 гривны, а номера кредитных карт украинцев для последующих списаний.

"Ни в коем случае не нажимайте на ссылку и не давайте номер Вашей карты", – призвал глава компании.

Как сообщил Смелянский, Укрпочта не делает подобных рассылок, более того, e-mail-адресов клиентов нет в базе организации. Он заверил, что компания делает все возможное, чтобы установить мошенников и предотвратить потери украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL: