Мошенники устроили спам-рассылку от имени "Укрпочты": как не попасться на уловку
В Укрпочте сообщили о мошенниках, которые от имени организации рассылают электронные письма с требованием заплатить пошлину в размере 2,15 гривны.
Сообщение с предостережением опубликовал на своей странице в Facebook генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский. По его словам, цель мошенников – собрать не 2,15 гривны, а номера кредитных карт украинцев для последующих списаний.
"Ни в коем случае не нажимайте на ссылку и не давайте номер Вашей карты", – призвал глава компании.
Как сообщил Смелянский, Укрпочта не делает подобных рассылок, более того, e-mail-адресов клиентов нет в базе организации. Он заверил, что компания делает все возможное, чтобы установить мошенников и предотвратить потери украинцев.
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