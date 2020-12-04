В Украине мошенник получил условный срок за фейковое лекарство от рака: Геращенко пообещал разобраться

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко пообещал взять на личный контроль дело мошенника, который продавал в Украине фальсифицированные препараты от рака и остался на свободе.

Об этом он заявил в эфире "Свободы слова Савика Шустера". Программа транслировалась на YouTube-канале Shuster online 4 декабря (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Савик Шустер Скрин видео

О случае продажи в Украине "пустышек" вместо медпрепаратов рассказал ведущий программы Савик Шустер.

Так, 15 октября Шевченковский суд Киева вынес условный приговор (3 года испытательного срока) человеку, который через интернет продавал поддельные лекарства от рака шейки матки.

Преступник успел продать товара на 300 тысяч гривен. Ведущий уточнил, что обвиняемый пошел на сделку со следствием.

Шустер назвал подобные преступления попыткой массового убийства и потребовал строгих наказаний за это.

Геращенко в свою очередь пообещал обратиться в Высший совет правосудия Украины, чтобы проверить законность приговора судьи.

"Вот мне даже интересно узнать: вот та судья, которая вынесла решение об условном сроке для человека, который продавал женщинам, страдающим от рака шейки матки, фейк, плацебо – эта судья женщина? Она понимает, что, возможно, десятки женщин, лечась этим препаратом, они свели себя в могилу?" – спросил заместитель главы МВД.

Антон Геращенко Скрин видео

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