В Украине могут запретить рекламу о "блондинках": что грозит нарушителям

Народный депутат Украины, заместитель главы БПП Ирина Луценко внесла в Верховную Раду законопроект о дискриминационной рекламе.

Он предусматривает введение серьезных штрафов для рекламодателей, ее изготовителей, а также распространителей, которые будут пойманы на продвижении контента, оскорбляющего чувства и достоинство людей, независимо от их пола, написала парламентарий на своей странице в Facebook.

"Законопроект №8558 о противодействии дискриминации направлен на защиту достоинства любого, независимо от пола. Почему бытует мнение, что мы боремся только за права женщин: алименты — это для женщин, противодействие домашнему насилию — для женщин, запрет подавать человека как сексуальный объект в рекламе — тоже для женщин. Это ошибочное восприятие. Наш фокус как раз заключается в том, чтобы защитить права всех, независимо от пола, возраста, происхождения и так далее", — подчеркнула Луценко.

Она пояснила, что суть нового документа заключается во внесении изменения в закон "О рекламе" путем закрепления такого понятия, как дискриминационная реклама. Таковой предлагается считать следующую информацию:

- которая унижает достоинство людей по признаку пола;

- транслирует стереотипные представления об интеллектуальных, физических, социальных и других преимуществах одного пола над другим;

- ограничивает свободу жизненного выбора человека;

- использует человека исключительно как сексуальный объект (так называемая объективация или овеществление);

- демонстрирует физическое насилие представителей одного пола над другим.

Что касается размеров штрафов, которые будут назначаться нарушителям закона, то их народный депутат предлагает рассчитывать таким образом: пятикратная стоимость распространенной рекламы для рекламодателей, пятикратная стоимость изготовления рекламы для ее производителей и пятикратная стоимость ее распространения для, соответственно, лиц, занимающихся ее размещением . При повторном нарушении в течение года каждому уличенному рекламщику будет грозить штраф в тридцатикратном размере.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает полностью перевести рекламу в Украине на государственный язык.