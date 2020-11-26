В Украине могут закрыть междугороднее сообщение, – Аваков

В Украине в случае ухудшения ситуации с коронавирусом могут запретить междугороднее сообщение.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире телеканала "Украина 24". Запрет, вероятно, будет касаться в том числе и железнодорожного сообщения.

По словам чиновника, пока этот вопрос обсуждается Кабинетом Министров Украины, точного ответа на него еще нет.

"Если мы видим, что сообщение между городами будет нести реальный вред и реальное распространение инфекции, то мы должны перекрыть его", – сказал Аваков.

В Украине уже прибегали к подобным мерам. Так, 18 марта в нашей стране из-за быстрого распространения коронавируса прекращали внутреннее пассажирское междугороднее сообщение: железнодорожное, автобусное и авиационное. С 28 марта было закрыто международное авиационное и железнодорожное сообщение.

Работу железнодорожного транспорта и межобластные пассажирские автотранспортные перевозки возобновили с 1 июня, с 5-го заработало внутреннее авиасообщение, с 15 июня – внешнее. Также с 15 июня Украина разрешила международное пассажирское авиасообщение.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что Аваков выступил за радикальное локдаун в Украине для сдерживания распространения COVID-19, на срок не менее трех недель с механизмом компенсаций. По его мнению, такой жесткий карантин в стране нужно вводить как можно быстрее..

Министр выразил уверенность, что локдаун в стране будет введен, как только правительство подготовит все необходимые программы, касающиеся компенсаций для бизнеса.