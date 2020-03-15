В Украине могут закрыть кафе и рестораны из-за коронавируса: в Минздраве подтвердили

В Украине рекомендуют рассмотреть возможность ограничения работы заведений общественного питания из-за угрозы распространения коронавируса.

С соответствующей рекомендацией обратился глава Министерства здравоохранения Украины Илья Емец. Об этом он заявил во время обсуждения законопроекта "О противодействии коронавирусу", который разрабатывает Минздраве.

По его словам, в такой ситуации власти должны действовать гораздо более решительно и на опережение.

Илья Емец призвал закрыть кафе и рестораны из-за коронавируса

Глава Минздрава подчеркнул: опыт зарубежных стран показывает, что закрытие заведений общественного питания – это действенная мера в борьбе с COVID-19.

"Считаю, что нам надо действовать на опережение, четко и решительно. Именно поэтому целесообразно было бы рассмотреть возможность ограничения работы заведений общественного питания из-за коронавируса", – отметил Емец.

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на карантин из-за распространения коронавируса COVID-2019, в Киеве театры продолжают работать и не получали официальных распоряжений о прекращении или ограничении работы.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!