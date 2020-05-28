В Украине могут ввести страхование врачей: в Минздраве рассказали подробности

По инициативе Министерства здравоохранения коронавирус COVID-19 был внесен в перечень профессиональных болезней.

Как отметил глава ведомства Максим Степанов 28 мая на брифинге по ситуации с противодействием распространению коронавирусной инфекции, уже внесены соответствующие изменения в нормативные акты Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Кроме того, Степанов отметил, что президент Владимир Зеленский поддерживает идею застраховать всех медиков на случай заболевания коронавирусом. Сейчас проводят расчеты, насколько это возможно.

"Были внесены изменения в нормативные акты и в перечень профессиональных болезней была добавлена коронавирусная болезнь COVID-19 для медицинских работников. Это будет касаться, как врачей, так и медицинского персонала", – сказал Степанов и добавил, что в случае болезни медики получат 100% покрытие потерь на лечение.

К тому же, предусмотрены выплаты дополнительных средств в случае потери медицинским работником трудоспособности, а в случае его смерти – выплаты родственникам.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада на внеочередном заседании 7 мая приняла законопроект, который усовершенствует страхования медиков от коронавируса COVID-19.