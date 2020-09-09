В Украине могут ввести режим "красной" зоны по всей стране: Минздрав назвал условия

В Министерстве здравоохранения Украины не исключают вероятности введения режима "красной" зоны на территории всей страны.

Это будет возможно в случае ухудшения эпидемической ситуации с COVID-19, сообщили изданию "РБК-Украина" в ведомстве.

По состоянию на 9 сентября в Украине зарегистрировано более 75 тысяч активных больных коронавирусом, что приводит к переполнению "стационаров" больниц.

"В случае ухудшения эпидемической ситуации не исключено, что правительство будет вынуждено ввести режим "красной" зоны для всей страны, чтобы сдержать рост заболеваемости. Потому что здоровье нации – главный приоритет правительства", – отметили в Минздраве.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, исходя из уровня заболеваемости COVID-19, украинское правительство обновило перечень регионов, входящих в "красную", "оранжевую" и "желтую" зоны.

Новые нормы начали действовать с понедельника, 7 сентября. В частности, города Ивано-Франковск, Тернополь и Черновцы оказались в "красной" зоне, а Киев – в "желтой".