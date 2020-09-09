В Украине могут ввести режим "красной зоны" по всей стране: Минздрав назвал условия

Минздрав не исключает введения "красной зоны" по всей Украине
Это необходимо, чтобы сдержать рост заболеваемости
Усиление карантина возможно в случае ухудшения эпидемической ситуации
Коронавирус в Украине.
В Министерстве здравоохранения Украины не исключают вероятности введения режима "красной зоны" на территории всей страны.
Это будет возможно в случае ухудшения эпидемической ситуации с COVID-19, сообщили изданию "РБК-Украина" в ведомстве.
По состоянию на 9 сентября в Украине зарегистрировано более 75 тысяч активных больных коронавирусом, что приводит к переполнению "стационаров" больниц.
"В случае ухудшения эпидемической ситуации не исключено, что правительство будет вынуждено ввести режим "красной зоны" для всей страны, чтобы сдержать рост заболеваемости. Потому что здоровье нации – главный приоритет правительства", – отметили в Минздраве.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, исходя из уровня заболеваемости COVID-19, украинское правительство обновило перечень регионов, входящих в "красную", "оранжевую" и "желтую" зоны.
Новые нормы начали действовать с понедельника, 7 сентября. В частности, города Ивано-Франковск, Тернополь и Черновцы оказались в "красной" зоне, а Киев – в "желтой"
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