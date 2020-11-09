В Украине могут ввести локдаун: в Минздраве и ОПУ объяснили, от чего зависит
В Министерстве здравоохранения и в Офисе президента убеждены, что жесткий карантин Украине будет сложно пережить с экономической точки зрения. А защитить здоровье граждан невозможно без экономической составляющей.
Об этом рассказал в комментарии "РБК-Украина" главный санитарный врач Виктор Ляшко. По его словам, сейчас власть ищет баланс, чтобы в стране могли работать и наполнять экономику определенные субъекты или сферы хозяйственной деятельности.
"Но если будем наблюдать стремительный рост заболеваемости, который может привести к коллапсу системы здравоохранения, то, конечно, будем рассматривать жесткие ограничения", – отметил заместитель главы Минздрава.
Со своей стороны советник председателя Офиса президента Михаил Подоляк добавил, что для усиления карантина ОП мало только одного параметра – количества ежедневно выявленных случаев COVID-19. Введение жестких ограничений будет зависеть прежде всего от индекса тяжелых форм болезни в общей статистике, индекса смертности и общей численности занятых лечебных коек.
"Однако, если общество не будет с пониманием относиться к масочному режиму, социальному дистанцированию, возможно возгорание. Тогда немедленно будет введен повсеместный жесткий карантин", – заявил он.
Отметим: утром 9 ноября министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в связи со стремительным распространением коронавирусной инфекции в Украине решили усилить карантин – ввести жесткий карантин выходного дня.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что в Украине не будут вводить тотальный локдаун из-за массового распространения коронавируса. Он отметил, что в нашей стране будет действовать адаптивный карантин, но возможны усиление мер.
С понедельника, 9 ноября, в Украине начало действовать новое карантинное зонирования. Все населенные пункты теперь разделены только между "красной" и "оранжевой" зонами.
По состоянию на 9 ноября в Украине официально подтверждены 469 018 случаев коронавирусной инфекции. Из них 8687 – выявлены за минувшие сутки. От COVID-19 в стране умерли уже 8565 человек, а 209 143 пациентов полностью побороли болезнь.