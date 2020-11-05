"Черная" зона и карантин выходного дня: в Украине задумали по-новому бороться с COVID-19

Из-за стремительного распространения эпидемии коронавируса в Украине, власть усилит карантин в наиболее проблемных регионах. То есть по факту в тех, что уже находятся в "красной" зоне. Там, где будут фиксировать более 320 больных на 100 населения планируют ввести частичный локдаун. Такие регионы неформально во власти называют "черной" зоной.

Какой карантин введут в ближайшее время в Украине и каких регионов он коснется - читайте в материале OBOZREVATEL.

На днях глава Держспоживслужбы Киева Олег Рубан заверил, что в Украине нужно усиливать карантин из-за ситуации с коронавирусом, которая приобретает критический характер. По его словам, во власти идут дискуссии относительно такого понятия, как "черная" зона по всей стране или кратковременный локдаун.

"По поводу этого в правительстве ведется дискуссия, но это один из вариантов внедрения кратковременных локдаунов. Как показывает практика различных стран, он приводит к снижению социальной активности", – объяснил Рубан.

Введение "черной" карантинной зоны вполне реально даже в ближайшее время, отметил источник OBOZREVATEL в Министерстве здравоохранения Украины. Однако не все так страшно, как может показаться на первый взгляд. Ибо само понятие "черная" зона, по словам источника, это лишь рабочее название "красной" зоны, которая и так действует в Украине еще с лета.

"Черная" зона – это не что-то такое "вау супер". Это та самая "красная" зона, но без смягчений. Ее будут вводить в регионах, где количество больных будет превышать 320 на 100 000 населения, а положительное тестирование будет более, чем в 20% всех протестированных. В таких регионах введут жесткие ограничения, которые полностью прописаны под "красную" зону, без каких-либо смягчений", – пояснил источник.

По его словам, там не будут работать ни детские сады, ни школы. На сколько времени планируют ввести такой локдаун – пока неизвестно.

Второй сценарий усиления карантина, который является достаточно реальным, – карантин выходного дня. По словам источников OBOZREVATEL как в Минздраве, так и в правительстве – такой вариант находит понимание как бизнеса, так и представителей власти. Мол, "все видят, что заболеваемость стремительно распространяется". За это постановление на заседании Кабмина должны проголосовать в пятницу, 6 ноября.

Такой карантин предусматривает ограничения по посещению торгово-развлекательных центров, фудкортов. Последние будут работать только на вынос, а вот развлекательные заведения и фитнес-центры будут закрыты. Сами магазины в ТРЦ будут работать, однако по соблюдению требований – 1 человек на 20 квадратов.

"Если же эти меры не помогут – усиления карантина будет продолжаться. Задача – любым способом сократить количество инфицированных. Ибо до ситуации, когда нужно выбирать, кого спасать, осталось 4-5 недель. Когда больницы перестанут принимать, реакция общества будет гораздо хуже", – подытожил источник OBOZREVATEL в правительстве.

Между тем, введение комендантского часа пока не рассматривается, так как для этого нужно ввести чрезвычайное положение. Такое решение вводится по решению СНБО, указом президента и Верховной Радой.

Напомним, что в Украине в дальнейшем продолжается рост заболеваемости. За последние сутки зафиксирован очередной рекорд – 9 850 новых инфицированных и 193 умерших. По прогнозу премьер-министра Дениса Шмыгаля, до конца ноября количество зараженных коронавирусом может достичь 15 000 случаев в день, а к концу года – 20 000.