В Украине могут ввести час для пенсионеров в магазинах и аптеках, – Ляшко
В Украине могут ввести специальное время посещения аптек и магазинов пожилыми людьми. Это необходимо, чтобы снизить риск их заражения коронавирусом COVID-19.
О такой инициативе "Новому времени" рассказал главный санитарный врач, первый заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко. По его словам, график прежде будет всего касаться людей старше 60 лет.
"Мы хотим порекомендовать установить час для пожилых людей. Порекомендовать субъектам хозяйствования, которые осуществляют торговлю, аптекам и другим магазинам ввести время, например, с 10 до 12, когда бы мы все понимали, что это время для людей 60+ лет", – отметил Ляшко.
Он также напомнил, что большинство летальных случаев от коронавируса зафиксированы именно в возрастной категории 50+. Кроме того, главный санврач отметил, что введение специальных часов посещения в учреждениях торговли – это распространенная европейская практика.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров не планирует вводить жесткий карантин (локдаун), однако будет вынужден усилить ограничения, если количество зараженных коронавирусом будет расти.
Со своей стороны министр здравоохранения Максим Степанов предположил вероятность введения в Украине карантина выходного дня.
Он предусматривает закрытие большинства магазинов, работу кафе и ресторанов только на вынос. Также будет запрещена работа фуд-кортов и развлекательных зон в торговых центрах.
Кроме того, глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан рассказал, что в правительственных кругах обсуждают вопрос "черных" зон из-за критической ситуации с коронавирусом.
Речь идет о полном блокировании определенного населенного пункта или района, в котором заболеваемость COVID-19 превысила предельную границу.
Впрочем врач-инфекционист Владимир Курпита считает, что такой шаг не будет достаточно эффективным.