В Украине могут ужесточить ответственность для тех, кто не носит маски

В Украине намерены усилить административную ответственность за несоблюдение масочного режима в помещениях и общественном транспорте.

Такое заявление во вторник, 16 июня, сделал премьер-министр Денис Шмыгаль. Глава правительства отметил, что ослабление карантина не означает его отмену.

"Мы готовы пересмотреть вопрос ношение масок на улицах, но маски в помещениях еще долго будут актуальными. Поэтому мы планируем выносить на заседание правительства и в Верховную Раду вопрос усиления административной ответственности за несоблюдение масочного режима в помещениях и общественном транспорте. Очень важно постоянно коммуницировать с обществом с целью соблюдения этих социальных мероприятий", – подчеркнул Шмыгаль.

Премьер добавил, что главы областных государственных администраций имеют достаточно полномочий, чтобы в своих регионах в условиях адаптивного карантина обеспечить все надлежащие меры для недопущения резкого роста количества больных COVID-19.

"Пока что мы видим незначительный, но рост количества подтвержденных больных. Для того, чтобы не допустить в определенный момент экспоненциального роста заболевших и перегрузки медицинских учреждений, надо действовать сейчас. Вполне достаточно той власти, тех полномочий у каждого из вас, уважаемые главы ОГА, для того, чтобы мы ситуацию держали на контроле и адаптивный карантин приносил свои результаты", – подытожил глава правительства.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины внес изменения в постановление, которое регулирует карантин в связи с эпидемией COVID-19.