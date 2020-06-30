В Украине могут увеличить лимит превышения скорости: новые цифры

В Украине могут увеличить лимит разрешенного превышения скорости, однако он будет действовать только на международных и национальных автомобильных дорогах.

Такие изменения предусмотрены законопроектом №3744, обнародованном на сайте Верховной Рады 25 июня. Инициаторы документа считают, что предложенные ими изменения уменьшат затраты времени на преодоление гражданами больших расстояний, а также улучшат безопасность на дорогах, ведь водители не будут так уставать и не будут вынуждены длительное время без отдыха управлять автомобилем.

Согласно предложениям, изложенным в законопроекте, новые лимиты должны выглядеть следующим образом:

на международных и национальных дорогах, имеющих по одной полосе для движения в каждом направлении, разрешенное превышение скорости увеличится более чем на 30 км/час;

на дорогах, имеющих две полосы для движения в одном направлении, – более чем на 40 км/час;

на дорогах, имеющих три и более полос для движения в одном направлении, – более чем на 50 км/час.

Что касается наказаний, то в новом документе прописано, что штраф в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан должен быть предусмотрен за превышение скорости более чем на 60 км/час на международных и национальных автомобильных дорогах, имеющих три и более полос для движения в одном направлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что в Украине могут значительно поднять штрафы за превышение скорости – 3 400 грн для тех, кто превысил более чем на 50 км/ч.