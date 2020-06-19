В Украине могут усилить карантин в наиболее зараженных регионах: Кабмин опубликовал требования

Дарья Дурова Общество 19:57, 19.06.2020

В регионах Украины со значительным распространением COVID-19 могут ввести усиление противоэпидемических мероприятий.

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Об этом сказано в постановлении Кабинета министров (№500 от 17 июня) о продлении адаптивного карантина до 31 июля. Текст был обнародован на сайте правительства.

Регионом с широким распространением COVID-19 считается тот, в котором есть один из следующих признаков:

  • загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем коронавируса, более 50%;

  • среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней;

  • коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 более 11%;

  • показатель динамики роста случаев инфицирования более 10%.

Показатель динамики роста случаев инфицирования применяется в случае регистрации более 8 случаев на 100 тыс. населения суммарно за последние семь дней.

Усиление противоэпидемических мероприятий применяется и прекращается на территории региона или отдельных административно-территориальных единиц на основании решения региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) по представлению главного государственного санитарного врача региона.

Если эпидемическая ситуация в регионе соответствует признакам для усиления карантина в течение трех дней подряд региональная комиссия ТЭБ и ЧС собирается и принимает решение об усилении ограничений. Региональные комиссии должны каждых три дня анализировать эпидемическую ситуацию и рассматривать вопрос усиления ограничений.

Решение об усилении карантина может быть отменено не ранее чем через семь дней со дня его принятия.

Согласно документу, на период действия карантина работа в органах исполнительной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления будет начинаться в 8:00. В центрах предоставления административных услуг, органах социальной защиты населения, территориальных органах Пенсионного фонда Украины – в 10:00.

Кроме того, на период карантина запрещается посещение учебных заведений в группах более 10 человек, кроме участия в государственной итоговой аттестации в форме внешнего независимого оценивания, вступительных испытаниях, едином вступительном экзамене по иностранному языку, едином профессиональном вступительном испытании, аттестации в форме тестовых экзаменов лицензионных интегрированных экзаменов "КРОК", а также осуществление подтверждения квалификации моряков, проведение подготовки моряков, членов экипажей торговых судов.

Также на период карантина запрещается проведение массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий с участием более одного человека на 5 кв. метров. Организатор мероприятия несет ответственность за соблюдение физической дистанции между участниками не менее 1,5 метра.

Также запрещается деятельность детских учреждений оздоровления и отдыха.

В регионах, в которых осуществляется усиление противоэпидемических мероприятий, могут устанавливаться по представлению главного государственного санврача региона особенности деятельности и ограничения относительно:

  • проведения массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий;

  • деятельности учреждений, предоставляющих услуги по размещению;

  • осуществления регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок в городском, пригородном, междугородном внутриобластном и межобластном сообщении;

  • перевозки пассажиров метрополитеном;

  • посещения учреждений дошкольного образования;

  • работы учреждений физической культуры и спорта, спортивных залов, фитнес-центров, учреждений культуры;

  • деятельности учреждений питания.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что пренебрежение граждан карантинными ограничениями привело к новому антирекорду заболеваемости в стране и к началу новой волны коронавируса.

По состоянию на 19 июня в Украине официально подтверждено 34 984 случая коронавирусной инфекции. Из них 921 был обнаружен за минувшие сутки, что стало антирекордом по суточному приросту.

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