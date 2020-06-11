В Украине могут усилить карантин: Шмыгаль назвал главное условие

В Украине могут усилить карантин в связи с пандемией коронавируса, если как минимум в десяти областях будет критическое количество больных COVID-19.

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Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции, посвященной 100 дням работы правительства.

Денис Шмыгаль

"Если в критическом количестве областей, то есть 10 и более, мы будем видеть гиперболический рост заболеваемости, то это будет поводом для принятия решения об усилении карантинных мероприятий в государстве", – сказал он.

По словам Шмыгаля, от такого никто не застрахован, так как в ряде государств уже есть повторные волны заболеваний.

"И здесь огромная доля ответственности лежит собственно на самом украинском обществе, на каждом из нас, как мы относимся к тем мерам, которые ограничивают и останавливают распространение этой эпидемии", – подчеркнул премьер.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как хотел заразиться коронавирусом. Так он планировал поддержать людей, чтобы им было легче.