В Украине могут усилить карантин: Шмыгаль назвал главное условие
В Украине могут усилить карантин в связи с пандемией коронавируса, если как минимум в десяти областях будет критическое количество больных COVID-19.
ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции, посвященной 100 дням работы правительства.
"Если в критическом количестве областей, то есть 10 и более, мы будем видеть гиперболический рост заболеваемости, то это будет поводом для принятия решения об усилении карантинных мероприятий в государстве", – сказал он.
По словам Шмыгаля, от такого никто не застрахован, так как в ряде государств уже есть повторные волны заболеваний.
"И здесь огромная доля ответственности лежит собственно на самом украинском обществе, на каждом из нас, как мы относимся к тем мерам, которые ограничивают и останавливают распространение этой эпидемии", – подчеркнул премьер.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как хотел заразиться коронавирусом. Так он планировал поддержать людей, чтобы им было легче.