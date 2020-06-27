В Украине могут повторно остановить общественный транспорт: Шмыгаль озвучил условия

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не исключает остановки работы общественного транспорта в связи с распространением COVID-19.

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Об этом глава правительства заявил в интервью "ВВС Украина". По его словам, такие меры могут быть приняты в отдельных городах или областях.

"Есть рост количества больных. Относительно закрытия транспорта – это возможно в некоторых городах и областях. Не исключено, что придется по решению местных комиссий вернуться к закрытию транспорта", – сказал Шмыгаль.

Он пояснил, что все будет зависеть от загруженности коек в больницах, темпов прироста больных и ряда других показателей.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство здравоохранения Украины призвало усилить контроль за соблюдением мер безопасности в транспорте, магазинах и других местах скопления людей.

Напомним, что утром 26 июня в Украине официально было подтверждено 41 117 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1 109 были обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым антирекордом. От COVID-19 в стране умерли уже 1 086 человек (+19 за сутки), а 18 299 пациентов (+541) полностью побороли болезнь.