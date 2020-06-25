В Украине могут поднять штрафы за превышение скорости: Геращено назвал сумму

В Украине могут значительно поднять штрафы за превышение скорости.

Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в интервью РБК-Украина. Он ответил на вопрос о том, не могут ли сообщения полиции о антирекордах скорости провоцировать некоторых людей на новые превышения.

"Если человек превысил до 50 км/ч, то в течение 10 дней он должен заплатить 127,5 гривен, если более 50 км/ч – 510 гривен. Мы подготовили законопроект, чтобы цифра была значительно больше – 3400 гривен для тех, кто превысил более чем на 50 км/ч", – подчеркнул Геращенко.

По словам чиновника, он сторонник того, чтобы в Украине ввели такие правила, как в Финляндии или Швейцарии, где сумма штрафа исчисляется с помощью процента от дохода.

"У нас некоторые главы госкомпаний, например, получают по 10 миллионов гривен. Если штраф будет в 2% от дохода – это уже 200 тысяч гривен за превышение скорости. И тогда это будет серьезно, и не будет хотеться нарушать. Это идеальный вариант, и мы к нему постепенно придем", – добавил он.

"А такие гонщики, о которых вы говорите, у нас выделяются в отдельную категорию, и по ним у нас полиция работает отдельно. Мы с такими людьми также проводим разъяснительную работу: если вы так нарушаете, вы можете сесть в тюрьму. Штрафы, конечно, не соответствуют проблематике. Мы должны поднимать верхний порог штрафа", – заявил Геращенко.

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