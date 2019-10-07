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7 октября • обновлено в 21:46
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В Украине могут перенести День Независимости: названы новая дата и причина

11.7т Читать материал на украинском

Народный депутат (внефракционный), член ВО "Свобода" Оксана Савчук внесла в Верховную Раду законопроект о переносе Дня независимости Украины и предоставлении официального статуса красно-черному флагу.

Проект постановления № 2205 и законопроект № 2229 были опубликованы на сайте парламента.

Савчук предложила сделать 22 января 1918 года датой отсчета украинской независимости и отмечать государственный праздник вместо 24 августа именно в этот день.

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В Украине могут перенести День Независимости

В Украине могут перенести День Независимости

dobovo.com

При этом, 24 августа, согласно документу, останется красным днем календаря, однако будет считаться Днем восстановления независимости.

Савчук также выступила за официальный статус для красно-черного флага. Она предлагает считать его флагом Национального достоинства, который в определенные дни должен подниматься на государственных учреждениях рядом с национальным флагом.

Уточняется, что при этом красно-черный флаг не должен находиться выше сине-желтого.

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Антикор

Нардеп предложила также ввести ответственность за надругательство над флагом Национального достоинства. Законопроект предусматривает такое же наказание, как и за надругательство над флагом Украины – штраф 850 гривен или арест до полугода, или лишение свободы до 3 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, аналогичный законопроект о переносе Дня Независимости представители "Свободы" вносили и год назад.

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Тема
День Независимости
Место
Украина
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Северг Олег
Северг Олег
Пора заканчивать с этой украишкой. Поиграли и хватит. Лавочку пора закрывать, надоела она всем хуже горькой редьки
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Северг Олег, ну не понтуйся, вас таких тут понтувалижників кілька десятків і ні одного ідейного:only many!!!
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