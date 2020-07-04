В Украине могут отменить ВНО: уволившийся из МОН чиновник озвучил риски

Отмена Внешнего независимого оценивания может привести к тому, что на важних стратегических объектах будут работать некомпетентные специалисты.

Об этом в интервью "Новому времени" рассказал бывший заместитель министра образования Егор Стадный. Экс-чиновник раскритиковал заявление и.о. главы МОН Сергея Шкарлета об отмене тестирований.

"Насколько я понимаю, нынешний временно исполняющий обязанности не видит необходимости отбирать абитуриентов по критерию достаточности/недостаточности уровня знаний для получения высшего образования. Бывает, что при поступлении, особенно на инженерных специальностях или на атомной энергетике, например, больше бюджетных мест, чем абитуриентов. Или лицензионные объемы на контракт заоблачные в каждом университете, потому что это дань еще 2005−2007 годов. Шкарлет прямо заявляет, что если нет конкуренции, конкурс не нужен", – высказался Стадный.

Бывший замминистра подчеркнул, что такие студенты не будут надлежащим образом учиться.

"Представьте себе, на атомной энергетике учится человек, владеющий физикой на уровне седьмого класса. Что это означает для других студентов и вообще для страны? Многие первокурсники будут "плевать в потолок", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде произошел скандал из-за обсуждения закона о возможности выпускников из оккупированных территорий поступать в учебные заведения Украины без ВНО.