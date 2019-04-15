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В Украине могут начать кастрировать педофилов: что известно

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В Украине могут ужесточить уголовную ответственность за сексуальные преступления в отношении детей.

Соответствующий законопроект №6607 "Дети — цветы жизни, а не плод для сексуального наслаждения. Химическая кастрация — медицинская мера, которая остановит педофилов" был представлен на брифинге в Киеве, передает "УНИАН".

Документ предусматривает применение кастрации и увеличение срока наказания для педофилов. Помимо этого в Украине предлагают создать реестр лиц, совершивших половые преступления против детей.

За изнасилование ребенка законопроектом предлагается наказание в виде заключения от 12 до 15 лет, а за повторное совершение такого преступления – пожизненное лишение свободы.

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В Украине могут начать кастрировать педофилов

В Украине могут начать кастрировать педофилов

Nokta.md

Как отметил народный депутат от фракции "БПП" Мустафа Найем, который является одним из соавторов законопроекта, химическая кастрация, о которой говорится в документе, является не наказанием, а добровольным мероприятием медицинского характера, на которое педофил сможет согласиться самостоятельно.

"Человек, который был осужден, только после 9 лет отбывания наказания может обратиться, чтобы ему сделали эту процедуру. Сначала он получает экспертное заключение о своей болезни, а затем суд решает, стоит ли ему делать эту процедуру", – подчеркнул Найем.

Как отметили авторы законопроекта, он был разработан в 2017 году, однако профильный комитет Верховной Рады трижды направлял его на доработку, чтобы сбалансировать права детей-жертв и права лиц, совершающих против них преступления.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 марта 2018 года 14 марта Верховная Рада одобрила во втором чтении и в целом законопроект № 2016 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно защиты детей от сексуальных злоупотреблений и сексуальной эксплуатации.

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Персона
Мустафа Найем
Место
Украина
Тег
педофилы
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a alexeyon
a alexeyon
Хуйло надо первым кастрировать
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Grich Lara
Grich Lara
І що,хтось вірить,що педофіли кастраті зразу ж перестануть ними бути, хіба сексуальні бажання та відхилення залежать від того,що «стоїть» чи ні,як на мене,то все в мізках,лікувати треба,бо одержимо кастратів вбивць дітей з помсти
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Макарский Александр
Макарский Александр
Треба начать со всяких дебилов из правого сектора и прочих бандеровских быдло-патриотов ! Нехер плодить уродов на Украинской земле!
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CARGO 100
CARGO 100
Макарский Александр, они пид**асы ... Хотя и этим скоро чопики забьют ...
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