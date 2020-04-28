В Украине могут еще раз перенесты призыв в армию: в ВСУ уточнили сроки

Ирина Кулинич Общество 11:38, 28.04.2020 Обновлено: 11:38, 28.04.2020

В Вооруженных силах Украины допустили повторный перенос весеннего призыва в связи с карантинными мерами, вызванными пандемией коронавируса.

Об этом заявил главный эпидемиолог ВСУ Николай Олым в комментарии "РБК-Украине".

При этом он подчеркнул, что это возможно только на короткий срок, а не на 2021 год.

В Украине могут еще раз перенесты призыв в армию
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"Я думаю, что эта идея имеет смысл. Но переносить призыв полностью на год, с точки зрения эпидемиологии, не стоит, потому за этот срок все так или иначе переконтактируют с этой инфекцией", – пояснил Олым.

Отметим, по состоянию на 28 апреля в Вооруженных силах Украины зафиксировали уже 53 случая коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский перенес весеннюю призывную кампанию указом от 23 марта. До этого в связи с введением карантина призыв был прекращен.

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