В Украине могут еще раз перенесты призыв в армию: в ВСУ уточнили сроки

В Вооруженных силах Украины допустили повторный перенос весеннего призыва в связи с карантинными мерами, вызванными пандемией коронавируса.

Об этом заявил главный эпидемиолог ВСУ Николай Олым в комментарии "РБК-Украине".

При этом он подчеркнул, что это возможно только на короткий срок, а не на 2021 год.

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"Я думаю, что эта идея имеет смысл. Но переносить призыв полностью на год, с точки зрения эпидемиологии, не стоит, потому за этот срок все так или иначе переконтактируют с этой инфекцией", – пояснил Олым.

Отметим, по состоянию на 28 апреля в Вооруженных силах Украины зафиксировали уже 53 случая коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский перенес весеннюю призывную кампанию указом от 23 марта. До этого в связи с введением карантина призыв был прекращен.

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