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25 апреля • обновлено в 11:22
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В Украине могут быстро лечить COVID-19: Тодуров назвал способ

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Плазма крови людей, переболевших коронавирус ом COVID -19, может использоваться для быстрого и эффективного лечения больных с осложнениями.

"Мы можем производить эту плазму сегодня в больших количествах. Для этого ничего особенно не нужно, только аппарат для плазмофореза", – рассказал в эфире телеканала ZIK Заслуженный врач Украины Борис Тодуров (проскролльте новость до конца, чтобы посмотреть видео).

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Он пояснил, что кровь людей, которые переболели коронавирусом, содержит антитела. "Антитела, которые уже выработаны против этого вируса, при введении больному человеку сразу начинают работать", – рассказал медик.

В Украине могут быстро лечить COVID-19

В Украине могут быстро лечить COVID-19

По его словам, методика изготовления плазмы несложная. "Даже мы у себя в маленьком пункте переливания крови можем это производить, потому что у нас есть суперсовременный аппарат плазмофореза", – сообщил Тодуров.

Производство может быть налажено, как только МОЗ даст разрешение на использование такого метода лечения, уточнил он.

Как писал OBOZREVATEL, китайские врачи в рамках исследования применили способ лечения коронавируса с помощью плазмы крови тех, кто уже выздоровел от COVID-19. Метод лечения может помочь пациентам выздороветь за три дня.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Тема
Коронавирус
Персона
Борис Тодуров
Место
Украина
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Шпак Ирина
Шпак Ирина
Это как? Выкачать кровь из выздоравливающего?
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
можем ,но не будем,из за солидарности с хозяевами и в надежде получить трохи грошенят.
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