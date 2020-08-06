В Украине мог произойти взрыв, как в Бейруте: в порту хранили 3 тысячи тонн селитры

В Николаевском морском порту хранились более 3 тысяч тонн конфискованной аммиачной селитры, что грозило взрывом, который произошел в Бейруте.

Как сообщает ВВС Украина с ссылкой на пресс-службу Николаевского порта, опасный товар убрали и он не представляет опасности для людей и города.

Согласно сообщению, в сентябре 2018 года судно "Тузла" прибыло в Николаевский морской порт с грузом селитры аммиачной общим весом 3,217 тыс. тонн. Всего было 6422 крупных биг-бега по 500 кг каждый (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Товар везли из грузинского порта Поти, а саму селитру привезли из Казахстана. Ее хотели продать в Украине, но проверка выявила, что селитра была просрочена. Срок пригодности для использования аммиачной селитры в сельском хозяйстве составляет полгода.

По решению суда селитру конфисковали и выгрузили в порту.

"Вывоз вышеупомянутой грузовой партии селитры аммиачной с территории Николаевского морского порта был завершен в начале 2019 года. В настоящее время остатки груза селитры аммиачной, которая была выгружена с судна "Тузла", в порту отсутствуют", – настаивает руководство порта.

Правда, точная дата вывоза селитры не уточняется. Также неизвестно, куда ее увезли.

Конфискованная в 2018 году селитра в Николаевском порту Facebook Татьяны Локацкой

Конфискованная в 2018 году селитра в Николаевском порту Facebook Татьяны Локацкой

Конфискованная в 2018 году селитра в Николаевском порту Facebook Татьяны Локацкой

Конфискованная в 2018 году селитра в Николаевском порту Facebook Татьяны Локацкой

Конфискованная в 2018 году селитра в Николаевском порту Facebook Татьяны Локацкой

Конфискованная в 2018 году селитра в Николаевском порту Facebook Татьяны Локацкой

Конфискованная в 2018 году селитра в Николаевском порту Facebook Татьяны Локацкой

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