В Украине мог произойти взрыв, как в Бейруте: в порту хранили 3 тысячи тонн селитры
В Николаевском морском порту хранились более 3 тысяч тонн конфискованной аммиачной селитры, что грозило взрывом, который произошел в Бейруте.
Как сообщает ВВС Украина с ссылкой на пресс-службу Николаевского порта, опасный товар убрали и он не представляет опасности для людей и города.
Согласно сообщению, в сентябре 2018 года судно "Тузла" прибыло в Николаевский морской порт с грузом селитры аммиачной общим весом 3,217 тыс. тонн. Всего было 6422 крупных биг-бега по 500 кг каждый (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Товар везли из грузинского порта Поти, а саму селитру привезли из Казахстана. Ее хотели продать в Украине, но проверка выявила, что селитра была просрочена. Срок пригодности для использования аммиачной селитры в сельском хозяйстве составляет полгода.
По решению суда селитру конфисковали и выгрузили в порту.
"Вывоз вышеупомянутой грузовой партии селитры аммиачной с территории Николаевского морского порта был завершен в начале 2019 года. В настоящее время остатки груза селитры аммиачной, которая была выгружена с судна "Тузла", в порту отсутствуют", – настаивает руководство порта.
Правда, точная дата вывоза селитры не уточняется. Также неизвестно, куда ее увезли.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Вечером 4 августа в столице Ливана Бейруте прогремели мощные взрывы в районе городского порта.
Число погибших составило не менее 135, более 3,7 тыс. человек пострадали.
Согласно предварительным выводам силовых структур Ливана, во время сварочных работ в порту взорвались 2700 тонн селитры.