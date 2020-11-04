Во Львове крупнейшую партию советских пожарных танков довели до европейских стандартов

Львовский бронетанковый завод (ЛБТЗ) Государственного концерна "Укроборонпром" завершил капитальный ремонт и модернизацию около полутора десятков пожарных танков ГПМ-54 – это самая крупная партия, которую заказали и получили военные за период независимости Украины.

Об этом сообщила пресс-служба "Укроборонпрома". Также в течение 2019-2020 годов выездные бригады ЛБТЗ восстановили в местах дислокации войск еще более десятка таких пожарных машин.

Гусеничная пожарная машина ГПМ-54 – это основной пожарный танк, который есть на вооружении ВСУ. Эта пожарная машина необходима на складах оружия и боеприпасов для тушения пожаров различных классов сложности, где доступ другой пожарной техники невозможен.

Для того, чтобы соответствовать требованиям военных и обеспечивать эффективную работу, восстановленные пожарные машины претерпели ряд существенных конструктивных изменений.

"На модернизированных пожарных танках мы установили новое гидравлическое оборудование европейского производства, которое обеспечивает управление лафетным стволом, бульдозерным оборудованием и механизмом подъема кузова машины; установлено новое бульдозерное оборудование марки ТБС-86 с грейдерным положением; доработана возможность включения пожарного насоса лафетного ствола для проведения тушения пожара без остановки основного двигателя на месте и в движении", – объяснил детали модернизации заместитель директора по производству ЛБТЗ Богдан Шандра.

Техдокументации для пожарных танков пришлось переделать ukroboronprom.com.ua

Технику модернизировал в согласовании с современными требованиями ukroboronprom.com.ua

Отремонтированные пожарные танки ukroboronprom.com.ua

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что за время независимости Украины армия не получила ни одного военного самолета. Об этом рассказал командующий Воздушных Сил ВСУ генерал-полковник Сергей Дроздов.