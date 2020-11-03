В Украине уже миллион больных COVID-19, – врач

Реальное количество больных коронавирусом в Украине составляет сегодня около 1 миллиона человек.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказала врач-иммунолог Алла Волоха. "Все-таки мы выявляем более тяжелых больных, мы почти не тестируем бессимптомных, легкие формы почти не выявляются", – пояснила она.

Таким образом, по мнению врача, общее количество больных коронавирусом, которое озвучивается в официальной статистике – около 400 тысяч по состоянию на начало ноября – можно умножать на два. "Даже если мы умножим на три, то это около миллиона", – сказала она.

В этом контексте медик подчеркнула, что "это точно не коллективный иммунитет", ведь для его формирования нужно, чтобы в стране переболело 60-70% населения. "Этого невозможно достичь без невероятных потерь", – сказала она.

Как писал OBOZREVATEL, ранее врач-инфекционист Юрий Жигарев спрогнозировал, что после местных выборов в Украине, которые состоялись 25 октября, может наблюдаться дополнительное увеличение количества заболеваний коронавирусом. Статистика заболеваемости наверняка увеличится и потому, что младшая школа работает в офлайн-режиме со 2 ноября.