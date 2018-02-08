В Украине — миграционный бум: в Atlantic Council назвали причины

Массовый выезд украинцев на заработки в страны Восточной Европы стал причиной возникновения демографического кризиса в Украине.

Об этом идет речь в исследовании Atlantic Council.

В материале отмечается, что трендом последних лет в Центральной и Восточной Европе стало нанимать на работу именно граждан Украины. Это привело к тому, что в Чехии украинцы уже стали самым большим национальным меньшинством. Более того, в течение ближайших десяти лет аналогичная ситуация может сложиться во всем восточноевропейском регионе.

Авторы исследования утверждают, что главной причиной такого массового выезда украинцев за границу является еще и тот факт, что население стран, куда они эмигрируют, существенно сокращается.

"Центральная и Восточная Европа страдает от идеального шторма демографического спада, который грозит свести на нет политический и экономический прогресс, достигнутый за последние четверть века", — говорится в публикации.

Вторым весомым фактором, влияющим на увеличение числа украинцев за границей, является то, что они более выгодны для работодателей в политическом смысле по сравнению с выходцами из Африки и Азии.

"Электораты в этих странах много раз демонстрировали несогласие с неевропейской иммиграцией и мультикультурализмом", — пишут эксперты Atlantic Council.

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Кроме того, они подчеркивают, что итоги исследования подтверждают и тот факт, что украинцы также заинтересованы в работе за границей, ведь на родине идет война и, к тому же, они получают самую маленькую среднюю зарплату в Европе.

Как сообщал "Обозреватель", только за три последние месяца 2017 года почти 850 млн евро перевели на родину украинские заробитчане, которые работают в Польше.