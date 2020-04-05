В Украине между областями установят блокпосты: что нужно знать с 6 апреля

С понедельника, 6 апреля, между областями Украины по новым правилам заработают контрольно-пропускные пункты, которые, в рамках усиления карантинных мероприятий из-за коронавируса, будут осуществлять не только проверку документов, но и температурный скрининг.

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Об этом на онлайн-брифинге 5 апреля сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций подготовил методические рекомендации, которые обновляют требования к контрольно-пропускным пунктам, что сейчас будут ставиться на въезде-выезде в каждую конкретную область. Мы прописали, кто именно там будет находиться, какие меры будет осуществлять", – сказал он.

В Украине с 6 апреля измениться работа КПП между областями

Отмечается, что на КПП будут нести дежурство работники Национальной полиции Украины, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, Держпродспоживслужбы, Национальной гвардии Украины, медицинские работники, которые снабжены всеми необходимыми санитарными средствами.

В частности, на контрольно-пропускных пунктах у водителей и пассажиров транспортных средств будут проверять температуру тела, проводить санитарный досмотр вещей, багажа и транспортного средства.

В то же время в случае выявления признаков заболевания коронавирусом людей будут направлять в специализированные медицинские учреждения с соблюдением санитарно-медицинских требований.

Поэтому водителям и пассажирам для беспрепятственного передвижения по территории областей необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность и подтверждающих проживание на соответствующей территории. В случае, если человек не проживает, но работает в соответствующем населенном пункте, необходимо иметь при себе справку с места работы.

По словам главного санитарного врача, соответствующие меры направлены на то, чтобы ограничить мобильность населения и, соответственно, уменьшить распространение коронавируса на территории страны.

"Если люди будут придерживаться жестких карантинных мероприятий, динамика роста заболевания будет растянута во времени, что позволит предотвратить пик заболевания", – добавил Ляшко.

Он подчеркнул, что так страна сможет лучше подготовить систему здравоохранения и, следовательно, сделает невозможным одновременное массовое поступление в больницы очень большого количества инфицированных.

Как сообщал OBOZREVATEL, d Украины с 6 апреля начнут действовать усиленные карантин из-за коронавирус. В связи с этим Кабмин ответил на самые распространенные вопросы Украинская о новых правилах.

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