В Украине местные власти устроили "бойкот" 4G и 5G: Минцифры опровергло фейки о вреде

В ряде городов Украины местные власти пытались помешать установке базовых станций мобильной связи, ссылаясь на якобы вред излучения от 5G и 4G.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации в Facebook, отметив, такие опасения не имеют под собой никаких оснований (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Радиофобия не шутка: она все чаще становится помехой развития мобильной связи в Украине. И речь идет не только об ожидаемом 5G, но и о 4G, который уже стал привычным для жителей больших городов и на который очень ждут в сельской местности" , – отметили в Минцифры.

"Когда обычный человек опасается радиоволн, это его личная позиция. Можно верить доказанным научным фактам, "страшилкам" из сомнительных сюжетов по телевизору или просто слухам. Другое дело, когда радиофобию исповедуют представители власти, которые способны своими действиями препятствовать развитию современных технологий в государстве", – добавили в ведомстве.

В частности, подобный прецедент имеет место в Броварах под Киевом, где управление образования Броварского городского совета требовало убрать установленные базовые станции неподалеку от школы. Притом, что дети достаточно активно пользуются мобильным интернетом, переписываясь с родными в мессенджерах в течение дня.

Аналогичный случай произошел и с руководством управления здравоохранения Ивано-Франковского городского совета, которое настаивало на отмене установки станции в Ивано-Франковской городской клинической больнице.

Кроме того, под предлогом радиофобии лишает качественной мобильной связи своих пациентов и Центральная районная больница Киево-Святошинского района, а также ряд государственных и коммунальных учреждений в Мариуполе (речь идет о городском совете, Государственной судебной администрации в Донецкой области и ККП "Мариупольтеплосеть") .

"Такие действия должностных лиц не являются заботой о гражданах. Напротив, из-за них пострадает гораздо больше людей, чем активных радиофобов. Без качественной мобильной связи в нелегкий карантинный период невозможно вовремя дозвониться к врачу, принять участие в видеоконференции или получить задание для обучения", – отметили в Минцифры.

Также в заявлении заверили, что базовые станции мобильной связи, которые устанавливаются украинскими операторами, не вредны для людей, животных и растений. Ведь нормы излучения базовых станций в Украине установлены в 10-100 раз строже, чем в Европе и Америке.

К тому же в Украине существует специальный орган, который контролирует использование радиочастот, – Украинский государственный центр радиочастот. Одна из его задач – регулярно проверять соблюдение правил работы базовыми станциями.

"И наконец напоминаем, что солнечное излучение может быть вреднее излучения базовых станций мобильной связи", – заключили в министерстве.

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