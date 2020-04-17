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17 апреля • обновлено в 10:46
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В Украине медики массово болеют COVID-19: протестируют всех

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В Украине медикам, которые работают с больными коронавирусом COVID-19 проведут тестирование.

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Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в пятницу, 17 апреля.

COVID-19 в Украине

COVID-19 в Украине

"Алгоритм тестирования медиков не отличается от алгоритма тестирования других граждан. При появлении симптомов – повышение температуры, кашель, сразу же делают тест. Но в связи с существенным с увеличением больных медиков мы рассматриваем возможность проведения тестирования один раз в 5 дней всем медикам, работающим с коронавирусом", – заявил глава Минздрава.

Министр добавил, что всего в Украине вирусом заразились 879 медработников.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на пятницу, 17 апреля, в Украине официально подтвердили 4662 случая инфицирования COVID-19.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Персона
Максим Степанов
Место
Украина
Теги
Министерство здравоохранения врачебная ошибка
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