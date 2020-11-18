В Украине медики должны получать от 22 тысяч, – Степанов
В Украине заработная плата врача должна быть минимум 22-25 тысяч гривен.
Об этом в Facebook во время онлайн-брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, который находится на самоизоляции. По его словам, Минздрав уже сделал первые шаги к повышению зарплаты медикам.
"Что обязательно – в следующем (2021 – Ред.) году профинансировать медицину в том объеме, в котором она нуждается. Не за принципом "у нас просто нет больше", а в том объеме финансирования, в котором она нуждается", – сказал глава Минздрава.
Степанов отметил, что такая оплата труда должна быть для медиков после интернатуры.
"Я подчеркиваю, не может быть меньше. Это – именно та заработная плата, справедливая, с которой должен начинать врач свой путь в больнице после интернатуры. Так же должно быть и с медицинскими сестрами, и с младшим медицинским персоналом", – подчеркнул министр.
Как сообщал OBOZREVATEL, названы зарплаты самых популярных специальностей в Украине.