''В Украине — людоеды'': Цимбалюк затроллил пропагандистов из-за конференции Путина

На российском телевидении устроили бурное обсуждение острых вопросов украинского журналиста Романа Цимбалюка президенту РФ Владимиру Путину на ежегодной пресс-конференции.

Пропагандисты Кремля пришли в ярость из-за дерзости украинца, однако еще больше их разозлило его выступление на программе "60 минут" телеканала "Россия 1", где Цимбалюк ярко разгромил все их претензии (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Все началось с того, что скандальная ведущая программы Ольга Скабеева упрекнула Цимбалюка в том, что он ежегодно имеет возможность задавать вопросы Путину, тогда как главный редактор РИА "Новости Украины" Кирилл Вышинский сидит в украинской тюрьме за госизмену. Такое сравнение со скрытой угрозой возмутило Цимбалюка, и он поставил Скабееву на место.

Роман Цимбалюк Скриншот видео

"Ольга, давайте, если вы проводите параллели между журналистами, то Кирилла Вышинского будем сравнивать с Романом Сущенко, который находится у вас в тюрьме. Это украинский журналист. Я считаю, что меня сравнивать ни с кем не надо. Потому что я — единственный в своем роде, неповторимый Роман Цимбалюк. На этом предлагаю эту дискуссию закончить", — резко пресек пропагандистку украинец.

Скабеева в этот момент резко перевела разговор на проблематику Украины, необоснованно обвинив соседнюю страну в расцвете "русофобии".

"Претензии к Украине! Почему у вас там русофобия? Почему у вас закрывают, отлавливают российских журналистов, вообще всех, кто каким-то образом пытается налаживать российско-украинские отношения?" — наскакивала она на украинского журналиста.

Однако Цимбалюк вновь нашел емкий ответ на агрессивный выпад путинской продажной пропагандистки и прямо указал ей, почему украинцы враждебно относятся к России.

Российские пропагандисты Скриншот видео

"Для того, чтобы налаживать украинско-российские отношения, нужно определиться с базовыми понятиями. Потому что этот ваш подход "Крым — наш, и мы его никому не отдадим, а Донбасс вроде бы как украинский, но мы его тоже не отдадим, и давайте поговорим о русофобии"... Русофобия — это чувство граждан России по отношению к тем, кто их не любит. Слушайте, после того, что сделала ваша страна в Украине, после преступлений российского государства эти чувства не имеют значения", — возразил украинский журналист.

Пророссийская публика студии после этих слов вновь бросилась критиковать Цимбалюка и обвинять в своих преступлениях пострадавшую от них же Украину. Кроме того, Скабеева и вовсе заявила, что жители Крыма якобы несказанно обрадовались российской оккупации, освободившись от "украинского гнета".

Журналист же, в свою очередь, напомнил ей, как Россия, помимо Крыма, "помогла" еще и Донбассу, устроив там кровавую войну.

"Когда мы говорим о Донбассе: Владимир Путин уже сказал "гуманитарная помощь и иная". Вот очень жалко, что он не расшифровал, что такое иная", — с сарказмом отметил Цимбалюк.

В этот момент в разговор встрял ведущий Евгений Попов, заявив, что речь якобы идет о финансовой помощи, чем нарвался на порцию нового стеба со стороны украинца. "А, то есть это на вашем балансе? Ну, хорошо вы хоть это проговариваете", — подловил он Попова.

Пропагандиста задела реплика оппонента, и он грубо выкрикнул, что это не его дело, на что тратит деньги Россия.

"Неужели секрет, что вы отказались платить пенсию своим гражданам? Россия платит пенсию украинским гражданам, чтобы они могли жить и не умирали там!" — поддержала своего мужа Скабеева.

Ольга Скабеева Скриншот видео

Но Цимбалюк возразил ей, подчеркнув, что Россия не помогает, а полностью контролирует временно оккупированные территории в военном, экономическом, информационном и других планах. Кроме того, он забавно высмеял лживое заявление Путина, направленное на очернение репутации Украины в глазах населения страны-агрессора.

"Очень любопытно было слушать Путина в части, что Украина должна обязательно прийти всех и съесть. Причем я понимаю, что в Украине действительно людоеды живут", — улыбаясь, отметил он.

Скабеева вскипела после шутки Цимбалюка над Путиным и сорвалась на истерику. "А что вы смеетесь? На Донбассе погибло 11 тысяч человек, украинцы! Вы заблокировали Донбасс, нацики украинские! Россия в самом деле тратит деньги на Донбасс. Это наше дело! Мы поддерживаем людей, иначе они с голоду там помрут!" — закричала взбешенная Скабеева.

В ответ на это Цимбалюк задал ей лишь один красноречивый вопрос. "То есть, вы оккупанты?" — указал он пропагандистке на неудобную правду.

Как сообщал OBOZREVATEL, Цимбалюк буквально атаковал президента Путина на его пресс-конференции неудобными вопросами о войне в Украине и о захвате украинских моряков в Черном море.

Более того, украинец был настолько настойчивым, что сначала президент России вовсе испугался общаться с ним на провокационные темы. Позднее он все-таки предоставил Цимбалюку слово и оказался под шквалом вопросов, изобличающих причастность РФ к военным преступлениям в Украине.