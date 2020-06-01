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1 июня • обновлено в 05:11
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В Украине лето начнется с дождей и холода: появился прогноз на 1 июня

1.3т
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В Украине лето начнется с плохой погоды. В понедельник, 1 июня, будут лить дожди, а еще – будет довольно холодно.

Постепенного потепления следует ожидать со среды, 3 июня. Такой прогноз дала известный украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть карты, доскролльте до конца страницы).

"1 июня везде будет сыро, зонты не забывайте, обувь – соответствующая, омыватели стекла и "дворники" проверьте, дистанцию на дороге и социальную дистанцию в магазинах – держите. К противодождевым защитным средствам неплохо было бы снова достать теплую одежду – верхнюю! Жители северных областей и западной части прекрасно будут выглядеть в теплых, с меховыми воротниками, куртках или осенних пальто", – подчеркнула она.

В Украине лето начнется с дождей и холода. Иллюстрация

В Украине лето начнется с дождей и холода. Иллюстрация

По словам Диденко, 1 июня в северных и западных областях днем ожидается лишь +9...+13 градусов, в центральных +12...+18 градусов, а в южных и восточных – до +17...+22. Прохладная погода будет и 2 июня.

Синоптик отметила, что в столице Украины 1 июня предусматриваются периодические дожди, а температура днем составит около +12...+14 градусов.

"Потепление постепенное начнется со среды. А психологическую отметку +20 градусов и выше будем ловить на оконных и автомобильных термометрах и сбрасывать с плеч лишний надоевший гардеробный груз 6, 7, 8, 9 июня", – подытожила Диденко.

Погода в Украине 1 июня

Погода в Украине 1 июня

Facebook/Наталья Диденко

Погода в Украине 1 июня

Погода в Украине 1 июня

Facebook/Наталья Диденко

Погода в Украине 2 июня

Погода в Украине 2 июня

Facebook/Наталья Диденко

Как сообщал OBOZREVATEL, начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань рассказал, что в июне погода в Украине ожидается теплой и с умеренными осадками, однако не исключены и температурные колебания в отдельные дни.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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