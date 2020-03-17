Главная Новости
17 марта • обновлено в 21:26
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

В Украине лабораторно подтверждены 14 случаев COVID-19, из них 2 летальных

94.1т
Читать материал на украинском

В Украине количество зараженных коронавирусом граждан увеличилось до 14 человек, двое из них – умерли.

Такие данные лабораторных исследований получены по состоянию на 20:00 вторника, 17 марта, сообщается на странице Центра общественного здоровья Украины в Facebook.

В Украине подтверждены 14 случаев COVID-19, из них 2 летальных

delo.ua

Один новый случай зафиксирован в Киевской области и еще шесть – в Черновицкой области.

Общее количество зараженных достигло 14 человек: 10 – в Черновицкой, 1 – в Житомирской, 1 – в Киевской областях и 2 – в Киеве.

Из всех зараженных - два человека скончались.

Всего получено 156 подозрений, 114 из них не подтвердились, а 28 еще на стадии исследования.

В Украине подтверждены 14 случаев COVID-19, из них 2 летальных

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 17 марта в Украине было зарегистрировано 7 лабораторно подтвержденных случая коронавируса COVID-19. В Черновицкой области – четыре случая, два в Киеве и один летальный в Житомирской области.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
Министерство здравоохранения Центр общественного здоровья
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
97
8
Смешно
9
Интересно
165
Печально
17
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
не греют кружевные труселя, и денег ручеёк сильнее сохнет, а главное всем визгам вопреки, соседская корова всё не дохнет...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Livesey David
Livesey David
Это ещё не все роботы-украинки из Польши вернулись, когда все вернутся, тогда и начнётся веселуха.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
3
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Иванова Елена, откуда информация? Обоз написал? )
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Иванова Елена
Иванова Елена
Livesey David, и чему ты радуешься дятел!! у вас все данные о болеющих засекречены!!! и ситуация явно не лучшая!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги