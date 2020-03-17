В Украине лабораторно подтверждены 14 случаев COVID-19, из них 2 летальных

В Украине количество зараженных коронавирусом граждан увеличилось до 14 человек, двое из них – умерли.

Такие данные лабораторных исследований получены по состоянию на 20:00 вторника, 17 марта, сообщается на странице Центра общественного здоровья Украины в Facebook.

delo.ua

Один новый случай зафиксирован в Киевской области и еще шесть – в Черновицкой области.

Общее количество зараженных достигло 14 человек: 10 – в Черновицкой, 1 – в Житомирской, 1 – в Киевской областях и 2 – в Киеве.

Из всех зараженных - два человека скончались.

Всего получено 156 подозрений, 114 из них не подтвердились, а 28 еще на стадии исследования.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 17 марта в Украине было зарегистрировано 7 лабораторно подтвержденных случая коронавируса COVID-19. В Черновицкой области – четыре случая, два в Киеве и один летальный в Житомирской области.

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