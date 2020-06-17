В Украине 2445 детей заболели коронавирусом состоянием на среду, 17 июня.

Об этом сообщил уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба в Facebook.

Он напомнил, что лишь за прошлую неделю в стране COVID-19 заразились 4853 человек.

"Хочу отметить, что, несмотря на усталость от карантина, мы должны быть осторожны. Соблюдать правила ради здоровья детей, собственного здоровья и здоровья близких", – подчеркнул он.

В Украине коронавирусом заболели почти 2,5 тысячи детей

Как писал OBOZREVATEL, состоянием на 17 июня в Украине зафиксировано более 33 тысяч случаев заболевания COVID-19. Из них 758 были обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым антирекордом по суточному приросту.

В связи с этим Кабмин принял решение продлить адаптивный карантин до 31 июля.