В Украине коронавирусом заболели еще более 10 тысяч человек
В Украине коронавирусом заболели еще 10 136 человек. В результате общее количество заражений на утро среды, 23 декабря, достигло уже 989 642.
Вирус унес жизни 17 172 граждан (+275 сутки), однако 615 660 украинцев (+15 372) смогли побороть его. Обновленные данные по распространению инфекции предоставили министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook и сайт Совета национальной безопасности и обороны.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве – 1381, Запорожской области – 887, Киевской – 809, Одесской – 792 и Харьковской – 591.
По словам главы Минздрава, среди новых больных 537 детей и 422 медработника. За прошедшие сутки в больницы с диагнозом COVID-19 попали еще 2979 человек.
В целом количество заболеваний COVID-19 в регионах Украины выросло:
г. Киев – 103 663 случая;
Винницкая область – 21 259 случаев;
Волынская область – 31 490 случаев;
Днепропетровская область – 54 625 случаев;
Донецкая область – 33 102 случая;
Житомирская область – 36 975 случаев;
Закарпатская область – 27 391 случай;
Запорожская область – 49 341 случай;
Ивано-Франковская область – 42 300 случаев;
Киевская область – 54 831 случай;
Кировоградская область – 7949 случаев;
Луганская область – 9181 случай;
Львовская область – 57 906 случаев;
Николаевская область – 27 970 случаев;
Одесская область – 66 295 случаев;
Полтавская область – 32 945 случаев;
Ривненская область – 39 251 случай;
Сумская область – 38 501 случай;
Тернопольская область – 32 738 случаев;
Харьковская область – 66 243 случая;
Херсонская область – 16 162 случая;
Хмельницкая область – 37 142 случая;
Черкасская область – 35 938 случаев;
Черновицкая область – 38 721 случай;
Черниговская область – 27 723 случая.
Отметим, в этой обновленной статистике нет данных о заболеваемости COVID-19 населения временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а также Крыма.
За сутки украинские лаборатории осуществили 61 445 тестирований: 41 219 методом ПЦР и 20 226 методом ИФА. За все время пандемии в Украине проведено 5 348 820 ПЦР-тестов на выявление коронавируса.
Как сообщал OBOZREVATEL:
накануне в Украине утвердили план вакцинации населения против COVID-19. Он будет проходить в четыре этапа и рассчитан до 2022 года.
Также стало известно, кто в Украине может получить самую первую инъекцию вакцины против коронавируса.
Вместе с тем Госстат обнародовал данные по смертности в Украине, из которых следует, что в октябре количество смертей существенно выросло.