В Украине коронавирусом заболели еще более 10 тысяч человек

В Украине коронавирусом заболели еще 10 136 человек. В результате общее количество заражений на утро среды, 23 декабря, достигло уже 989 642.

Вирус унес жизни 17 172 граждан (+275 сутки), однако 615 660 украинцев (+15 372) смогли побороть его. Обновленные данные по распространению инфекции предоставили министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook и сайт Совета национальной безопасности и обороны.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве – 1381, Запорожской области – 887, Киевской – 809, Одесской – 792 и Харьковской – 591.

По словам главы Минздрава, среди новых больных 537 детей и 422 медработника. За прошедшие сутки в больницы с диагнозом COVID-19 попали еще 2979 человек.

В целом количество заболеваний COVID-19 в регионах Украины выросло:

г. Киев – 103 663 случая;

Винницкая область – 21 259 случаев;

Волынская область – 31 490 случаев;

Днепропетровская область – 54 625 случаев;

Донецкая область – 33 102 случая;

Житомирская область – 36 975 случаев;

Закарпатская область – 27 391 случай;

Запорожская область – 49 341 случай;

Ивано-Франковская область – 42 300 случаев;

Киевская область – 54 831 случай;

Кировоградская область – 7949 случаев;

Луганская область – 9181 случай;

Львовская область – 57 906 случаев;

Николаевская область – 27 970 случаев;

Одесская область – 66 295 случаев;

Полтавская область – 32 945 случаев;

Ривненская область – 39 251 случай;

Сумская область – 38 501 случай;

Тернопольская область – 32 738 случаев;

Харьковская область – 66 243 случая;

Херсонская область – 16 162 случая;

Хмельницкая область – 37 142 случая;

Черкасская область – 35 938 случаев;

Черновицкая область – 38 721 случай;

Черниговская область – 27 723 случая.

Отметим, в этой обновленной статистике нет данных о заболеваемости COVID-19 населения временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а также Крыма.

За сутки украинские лаборатории осуществили 61 445 тестирований: 41 219 методом ПЦР и 20 226 методом ИФА. За все время пандемии в Украине проведено 5 348 820 ПЦР-тестов на выявление коронавируса.

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