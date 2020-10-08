В Украине коронавирусом заболели 17 тысяч медработников, – Радуцкий

С начала эпидемии коронавируса в Украине инфицировались 17 тысяч медицинских работников. Из них более 700 обратились по страховке, двум установили третью группу инвалидности.

Об этом рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий вечером в четверг, 8 октября, в эфире ток-шоу "Право на владу".

"Сегодня по страхованию в МСЭК обратилось 732 человека, медицинских работника, не только врачи, из которых уже первые люди начали получать [выплаты]. Мы говорим, если человек в результате COVID-19 получил инвалидность, он получает страховку по инвалидности или, если погиб, получает семья", – рассказал он.

Также Радуцкий утверждал, что врачи получают 300% надбавки, которые ввели с мая, но признал, что "были проблемы 2-3 месяца, были задержки".

Как писал OBOZREVATEL, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что медицинские работники все 29 лет независимости Украины получали самую низкую зарплату в стране. По его словам, заработная плата врачей и медицинского персонала в Украине должна составлять не менее 20-25 тысяч гривен.