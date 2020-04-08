Плюс 206 за сутки: статистика Минздрава по коронавирусу в Украине на 8 апреля

По состоянию на утро среды, 8 апреля, в Украине официально подтверждено 1668 случаев коронавируса COVID-19.
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Об этом сообщается на официальной странице Министерства здравоохранения Украины в Facebook. Отмечается, что 206 случаев были выявлены за прошедшие сутки.
"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 8 апреля в Украине 1668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 52 летальных, 35 пациентов выздоровели", – сказано в сообщении.
Коронавирус в Украине
ТСН
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область – 89 случаев;
Волынская область – 36 случаев;
Днепропетровская область – 41 случай;
Донецкая область – 11 случаев;
Житомирская область – 21 случай;
Закарпатская область – 43 случая;
Запорожская область – 45 случаев;
Ивано-Франковская область – 198 случаев;
Кировоградская область – 57 случаев;
г. Киев – 256 случаев;
Киевская область – 120 случаев;
Львовская область – 36 случаев;
Луганская область – 3 случая;
Одесская область – 32 случая;
Полтавская область – 17 случаев;
Ровенская область – 44 случая;
Сумская область – 56 случаев;
Тернопольская область – 168 случаев;
Харьковская область – 5 случаев;
Херсонская область – 15 случаев;
Хмельницкая область – 15 случаев;
Черновицкая область – 273 случая;
Черкасская область – 80 случаев;
Черниговская область – 7 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 8 апреля в Центр поступило 820 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 7205 сообщений о подозрении на COVID-19.
Как сообщал OBOZREVATEL:
посостоянию на 7 апреля в Украине зафиксировали 1462 случая заболевания короновирусом. Из них – 45 летальных, 28 пациентов выздоровели.
В Минздраве заявили, что смягчать карантин в Украине из-за пандемии коронавируса будут только в случае устойчивой тенденции к снижению количества новых случаев заболевания.
Тем временем в СНБО считают, что карантин в Украине точно не закончится 24 апреля из-за грядущего пика распространения болезни.
Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко предупредил, что самым опасным признан капельный путь передачи возбудителя болезни от человека к человеку, а также через контактирование с грязными поверхностями.
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