Плюс 206 за сутки: статистика Минздрава по коронавирусу в Украине на 8 апреля

По состоянию на утро среды, 8 апреля, в Украине официально подтверждено 1668 случаев коронавируса COVID-19.

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Об этом сообщается на официальной странице Министерства здравоохранения Украины в Facebook. Отмечается, что 206 случаев были выявлены за прошедшие сутки.

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 8 апреля в Украине 1668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 52 летальных, 35 пациентов выздоровели", – сказано в сообщении.

Коронавирус в Украине ТСН

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 89 случаев;

Волынская область – 36 случаев;

Днепропетровская область – 41 случай;

Донецкая область – 11 случаев;

Житомирская область – 21 случай;

Закарпатская область – 43 случая;

Запорожская область – 45 случаев;

Ивано-Франковская область – 198 случаев;

Кировоградская область – 57 случаев;

г. Киев – 256 случаев;

Киевская область – 120 случаев;

Львовская область – 36 случаев;

Луганская область – 3 случая;

Одесская область – 32 случая;

Полтавская область – 17 случаев;

Ровенская область – 44 случая;

Сумская область – 56 случаев;

Тернопольская область – 168 случаев;

Харьковская область – 5 случаев;

Херсонская область – 15 случаев;

Хмельницкая область – 15 случаев;

Черновицкая область – 273 случая;

Черкасская область – 80 случаев;

Черниговская область – 7 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 8 апреля в Центр поступило 820 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 7205 сообщений о подозрении на COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL:

посостоянию на 7 апреля в Украине зафиксировали 1462 случая заболевания короновирусом. Из них – 45 летальных, 28 пациентов выздоровели.

В Минздраве заявили, что смягчать карантин в Украине из-за пандемии коронавируса будут только в случае устойчивой тенденции к снижению количества новых случаев заболевания.

Тем временем в СНБО считают, что карантин в Украине точно не закончится 24 апреля из-за грядущего пика распространения болезни.

Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко предупредил, что самым опасным признан капельный путь передачи возбудителя болезни от человека к человеку, а также через контактирование с грязными поверхностями.

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