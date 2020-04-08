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8 апреля • обновлено в 10:01
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Плюс 206 за сутки: статистика Минздрава по коронавирусу в Украине на 8 апреля

9.4т
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По состоянию на утро среды, 8 апреля, в Украине официально подтверждено 1668 случаев коронавируса COVID-19.

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Об этом сообщается на официальной странице Министерства здравоохранения Украины в Facebook. Отмечается, что 206 случаев были выявлены за прошедшие сутки.

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 8 апреля в Украине 1668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 52 летальных, 35 пациентов выздоровели", – сказано в сообщении.

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине

ТСН

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область – 89 случаев;

  • Волынская область – 36 случаев;

  • Днепропетровская область – 41 случай;

  • Донецкая область – 11 случаев;

  • Житомирская область – 21 случай;

  • Закарпатская область – 43 случая;

  • Запорожская область – 45 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 198 случаев;

  • Кировоградская область – 57 случаев;

  • г. Киев – 256 случаев;

  • Киевская область – 120 случаев;

  • Львовская область – 36 случаев;

  • Луганская область – 3 случая;

  • Одесская область – 32 случая;

  • Полтавская область – 17 случаев;

  • Ровенская область – 44 случая;

  • Сумская область – 56 случаев;

  • Тернопольская область – 168 случаев;

  • Харьковская область – 5 случаев;

  • Херсонская область – 15 случаев;

  • Хмельницкая область – 15 случаев;

  • Черновицкая область – 273 случая;

  • Черкасская область – 80 случаев;

  • Черниговская область – 7 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 8 апреля в Центр поступило 820 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 7205 сообщений о подозрении на COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • посостоянию на 7 апреля в Украине зафиксировали 1462 случая заболевания короновирусом. Из них – 45 летальных, 28 пациентов выздоровели.

  • В Минздраве заявили, что смягчать карантин в Украине из-за пандемии коронавируса будут только в случае устойчивой тенденции к снижению количества новых случаев заболевания.

  • Тем временем в СНБО считают, что карантин в Украине точно не закончится 24 апреля из-за грядущего пика распространения болезни.

  • Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко предупредил, что самым опасным признан капельный путь передачи возбудителя болезни от человека к человеку, а также через контактирование с грязными поверхностями.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Виктор Ляшко
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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