В Украине коронавирусом могут быть заражены уже сотни

Реальное количество случаев заражения коронавирусом в Украине может значительно превышать официальную статистику. Ведь согласно подсчетам ученых, один летальный случай – это порядка 400 человек, которые могут быть инфицированы.

Кроме того, как пишет ТСН, четверть могут оказаться в зоне риска из-за тех, у кого никак не проявлялись симптомы. Те же, кто их обнаружил, идут в больницы, где также контактируют со здоровыми людьми.

Коронавирус в Украине ТСН

По словам эпидемиологов, единственный вариант предотвратить рост числа зараженных в геометрической прогрессии – карантин. Ведь без него скачок от нескольких больных до нескольких тысяч может произойти за считанные дни.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине по состоянию на утро 15 марта коронавирус заподозрили уже в шести областях. Вместе с тем по официальным данным в стране зарегистрировано три лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19. В частности, два в Черновицкой области и один в Житомирской, который стал смертельным.

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