В Украине коронавирус впервые заподозрили у детей: их срочно госпитализировали

В Черновицкой области с подозрением на коронавирус госпитализировали еще четырех человек, среди них двое детей.

Как сообщила пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации, поздно вечером 13 марта в больницу с повышенной температурой попали мать и двое детей.

В Черновцах коронавирус заподозрили у еще четырех человек. Иллюстрация

"За границей не находились. Но имели контакт с лицом, вернувшимся из Италии и госпитализированным накануне с подозрением на COVID-19", – говорится в сообщении.

Эпидемиологическое расследование продолжается, выясняются контактные лица больных.

Также 13 марта в областную клиническую больницу обратился мужчина с подозрением на пневмонию. Как выяснилось, 29 февраля он вернулся из Италии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ВОЗ отправила специальную миссию в Украину из-за коронавируса. Причина – зафиксирован первый случай смертельной болезни в Черновцах.

13 марта в Черновицкую областную клиническую больницу с подозрением на коронавирус госпитализировали женщину, которая ранее находилась в Италии и вернулась домой 8 марта.

На заседании профильного комитета Верховной Рады министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что коронавирус детей не поражает, а "умрут все пенсионеры".

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