В Украине количество выздоровевших от COVID-19 превысило суточный прирост заразившихся

Карина Бондаренко Общество 08:35, 2.12.2020 Обновлено: 09:42, 2.12.2020

За минувшие сутки, 1 декабря, в Украине количество выздоровевших от коронавирусной инфекции превысило количество новых зараженных COVID-19.

Так, за сутки выздоровели 13 882 человека. При этом заболел 13 441 украинец, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

С начала пандемии коронавирусом заразились 758 264 человек, летальных случаев – 12 717. При этом болезнь побороли 369 054 пациента.

Коронавирус в Украине.
Максим Степанов в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, врач назвал самый опасный день во время болезни COVID-19. Именно в это время часто необходима госпитализация.

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