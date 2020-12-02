В Украине количество выздоровевших от COVID-19 превысило суточный прирост заразившихся

За минувшие сутки, 1 декабря, в Украине количество выздоровевших от коронавирусной инфекции превысило количество новых зараженных COVID-19.

Так, за сутки выздоровели 13 882 человека. При этом заболел 13 441 украинец, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

С начала пандемии коронавирусом заразились 758 264 человек, летальных случаев – 12 717. При этом болезнь побороли 369 054 пациента.

Коронавирус в Украине. Максим Степанов в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, врач назвал самый опасный день во время болезни COVID-19. Именно в это время часто необходима госпитализация.