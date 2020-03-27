В Одесской, Черкасской, Черниговской областях и на Закарпатье заканчиваются запасы донорской крови, а количество доноров уменьшилось в разы.

Как сказано в сюжете программы "Факты ICTV", люди боятся сдавать кровь из-за пандемии коронавируса. Вместе с тем, медики утверждают, что быть донором безопасно, они выдают маски и организовывают бесплатную развозку.

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В частности, как сообщили в "Закарпатской областной станции переливания крови", там запасов крови разных групп и резус-факторов хватит на один день. За сутки, в заведение приходят от 2 до 10 человек, в то время как потребность составляет минимум в 50. Больше всего в крови нуждаются роженицы и пациенты с онкозаболеваниями.

"Каждый донор переживает за то, что в условиях пандемии он так или иначе может быть источником инфекции. Мы заботимся о безопасности наших сотрудников и доноров", – рассказала заместитель директора КП "Закарпатская областная станция переливания крови" Мирослава Хрипак.

Вместе с тем, во Львове и Днепре запасов крови хватит до конца недели, а доноров стало в пять раз меньше.

"Потребность в донорской крови не истощается, поскольку существует много ситуаций, когда кровь крайне необходима", – отметила главный врач КП "Днепропетровская областная станция переливания крови.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинцев предупредили, что коронавирусом можно заразиться повторно и дали советы, как не заболеть.

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