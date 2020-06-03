В Украине кардинально изменится климат: снега зимой не будет

Общество 14:38, 3.06.2020

Жара придет в Украине уже 4-5 июня, лето будет знойным и горячим, но не без дождей. Зато зимой снега мы можем больше не увидеть.

Такой прогноз в интервью Радио НВ озвучил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.

По его словам, средняя годовая температура воздуха в Украине постоянно повышается, причем быстрее, чем глобальная. Поэтому климат постепенно изменяется.

В Украине кардинально изменится климат
unsplash.com

Синоптик обещает, что в ближайшие 10 лет девять летних сезонов будут очень жаркими, а зимы, соответственно, теплыми.

"Поэтому мы все должны быть готовы к тому, что у нас зимы будут малоснежные с повышенным, против нормы, температурным режимом, и соответствующим образом уже приспосабливаться", – говорит Кульбида.

По его мнению, если какая-то зима и выдастся снежной и морозной, то это будет “очень большим исключением”.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые отмечают, что на Земле неумолимо изменяется климат.

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