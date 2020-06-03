Главная Новости
3 июня • обновлено в 15:08
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

В Украине кардинально изменится климат: снега зимой не будет

2.6т
Читать материал на украинском

Жара придет в Украине уже 4-5 июня, лето будет знойным и горячим, но не без дождей. Зато зимой снега мы можем больше не увидеть.

Такой прогноз в интервью Радио НВ озвучил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.

По его словам, средняя годовая температура воздуха в Украине постоянно повышается, причем быстрее, чем глобальная. Поэтому климат постепенно изменяется.

В Украине кардинально изменится климат

В Украине кардинально изменится климат

unsplash.com

Синоптик обещает, что в ближайшие 10 лет девять летних сезонов будут очень жаркими, а зимы, соответственно, теплыми.

"Поэтому мы все должны быть готовы к тому, что у нас зимы будут малоснежные с повышенным, против нормы, температурным режимом, и соответствующим образом уже приспосабливаться", – говорит Кульбида.

По его мнению, если какая-то зима и выдастся снежной и морозной, то это будет “очень большим исключением”.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые отмечают, что на Земле неумолимо изменяется климат.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Глобальное потепление" на OBOZREVATEL.

Темы
Глобальное потепление Прогноз погоды
Место
Украина
Теги
потепление погода климат
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
1
Смешно
2
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 24 823.

    Вылечились: 10 440. Умерли: 735.

  • В мире заболели более 6,4 млн человек, погибли – 378 тысяч.

  • Ученые обнаружили опасное влияние лекарств от кашля – провоцирует развитие COVID-19.

  • В США начались испытания на людях препарата против коронавируса.

  • Как точно измерить температуру: врач из Китая назвал три главных правила.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги